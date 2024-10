V Celju intenzivno obnavljajo in urejajo površine za igro, rekreacijo in šport. Tako bodo v teh dneh začeli tudi z izgradnjo večnamenskega igrišča Pod lipami v Mestni četrti Dečkovo naselje, ki bo delno financirana tudi s pomočjo sredstev iz razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Večnamensko zunanje igrišče Pod lipami bo stičišče rekreativnih dejavnost ...