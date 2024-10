V Centru za krepitev zdravja Slovenska Bistrica pripravljajo popoldne čajanko. Ob čaju in keksih bodo pokramljali na temo Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu.

Duševne stiske in težave so realen zdravstveni problem. Toda: tako kot ni hitrih rešitev za telesne težave, denimo za zlomljeno nogo, jih ni tudi za duševne stiske. Pomembno je, da poiščemo strokovno pomoč.

Kako nagovorimo stisko, ki j ...