Divjak pri Mariboru: najvišjo dovoljeno hitrost je prekoračil za 99 km/h Slovenske novice Zoper vse te voznike, ki so izstopajoče prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost vožnje in s tem huje kršili cestno prometne predpise, so bili podani obdolžilni predlogi na sodišče.

Sorodno



Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Robert Golob

Janez Janša

Marta Kos

Klemen Boštjančič