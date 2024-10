Bančni sistem stabilen, kibernetsko tveganje ostaja povišano RTV Slovenija Bančni in celoten finančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen, splošna raven sistemskih tveganj za finančno stabilnost se še naprej znižuje in je na nizki do zmerni ravni. Poročilo Banke Slovenije ohranja povečano kibernetsko gibanje.

