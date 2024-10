Zaprle so se še zadnje visokogorske koče, tiste na nižjih predelih prešle na zimski delovni čas RTV Slovenija Z začetkom oktobra so še zadnje visokogorske koče zaprle vrata, večina sredogorskih in nižje ležečih planinskih koč je prešla na zimski delovni čas. Na Planinski zvezi Slovenije zato priporočajo, da se večje skupine v kočah predhodno najavijo.

