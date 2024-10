Dvojica razstav o plesu in glasbeni dediščini v Slovenskem etnografskem muzeju RTV Slovenija V SEM-u si je mogoče ogledati kar dve razstavi, ki ju druži glasbeno in plesno izročilo. Razstavo Ples - Živa dediščina Evrope v gibanju je pripravil muzej, gostujočo France Marolt in njegove zapuščine pa Glasbenonarodopisni inštitut.