V Kulturnem domu Hoče so se sinoči na prireditvi spomnili na več ključnih dogodkov, ki so se zgodili pred 80 leti v času NOB v Hočah in okolici. . Venčeslav Ogrinc, član Društva za vrednote NOB Hoče, je bil na prireditvi slavnostni govornik. Povedal nam je, za katere dogodke gre, vse od prihoda 14. divizije v njihove kraje. Sledile so posamezne akcije, med njimi tudi napad na Mariborsko kočo in S ...