Tržaški finančni policisti so stopili na prste šestim slovenskim podjetjem, ki se ukvarjajo s spletno prodajo blaga. Kljub temu, da so poslovala tudi v Italiji, naj Agenciji za javne prihodke podjetja ne bi prijavila zaslužka v skupni višini 200 milijonov evrov. Na ta način so naj bi se izognila plačilu davka od dohodka gospodarskih služb v višini več kot štirinajst milijonov evrov. Zaradi neregul ...