Tihotapec v prtljažniku prevažal dva otroka Lokalec.si Metliški policisti so pri Drašičih ustavili 62-letnega državljana Ukrajine, ki je v avtomobilu z latvijskimi registrskimi oznakami prevažal pet državljanov Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Dva otroka je tihotapec prevažal v prtljažniku Ukrajincu so odvzeli prostost, ga pridržali in zasegli vozilo. Zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje bo priveden k preiskovalnemu s ...

