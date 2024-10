Neurje Kirk v Franciji zahtevalo smrtno žrtev, težave tudi v Nemčiji 24ur.com Ostanki oslabljenega tropskega ciklona Kirk, ki so v sredo z Atlantika dosegli Zahodno Evropo, so najprej zajeli Portugalsko in Španijo, kjer je močan veter podiral drevesa. Nato je neurje doseglo Francijo, od koder poročajo o eni smrtni žrtvi. Težave zlasti v železniškem prometu Kirk povzroča tudi na jugozahodu Nemčije.

