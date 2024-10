CELJE 31-letnik bežal pred policisti Novice.si Celjski policisti so sinoči nekaj pred polnočjo po Celju, nato pa v Laškem, lovili 31-letnega voznika, ki ni ustavil na znake policistov. Vselej je vožnjo nadaljeval s pospešeno hitrostjo, dirjal je po celjskih ulicah in nato zapeljal v smeri Laškega. Tam je sicer ustavil, nato pa sunkovito zapeljal vzvratno in treščil v policijsko vozilo, nakar je znova odpeljal. Ustaviti so ga uspeli šele s stin ...

Sorodno













Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Janez Janša

Robert Golob

Marta Kos

Romana Jordan Cizej