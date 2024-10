Piše: Spletni časopis

Ker je ustavni sodnik Rok Čeferin predlagal svojo izločitev pri presojanju ustavnosti zakona o RTVS, s katerim so stranke Svoboda, SD in Levica izvedle največjo politično čistko poslovnega in uredniškega vrha RTVS v zgodovini, je komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila, da ni bilo nasprotja interesov.

Ustavni sodnik Čeferin je bil pred tem izločen že iz druge za