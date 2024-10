Slovo poslovneža, ki je vodil nakup Jaguarja in Land Roverja Avtomanija.com Iz skupine Tata so sporočili, da je v 87. letu starosti umrl Ratan Tata, dolgoletni predsednik indijskega konglomerata, kjer so pred več kot 15 leti presenetili s premiero najcenejšega avtomobila na svetu.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Anže Logar

Janez Janša

Marta Kos

Robert Golob

Jernej Pikalo