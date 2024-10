Okrožno sodišče v Kopru je obsodilo 40-letno državljanko Moldavije na pogojno kazen devet mesecev zapora zaradi pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe prostitucije, ki se je pred desetimi leti dogajala v nočnem lokalu Faraon v Novi Gorici. Obsojenka je ženske iz Ukrajine in Moldavije, ki so se v lokalu prostituirale, seznanjala s pravili in jih nadzirala.