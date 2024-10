Ujeli tatu treh gasilskih vozil Primorski dnevnik Koprski policisti so izsledili in aretirali tujega državljana, ki naj bi iz gasilskega doma v Movražu v Občini Koper odtujil tri gasilska vozila v skupni vrednosti več kot 50.000 evrov. Davi okoli 5.35 so bili koprski policisti obveščeni o kraji gasilskih vozil iz zaklenjenega gasilskega doma v Movražu, v Občini Koper. Neznanec je odtujil dva gasilska kombija za prevoz oseb znamke Citroen Jumper in ...

