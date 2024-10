Odziv Izraela na iranski napad bo "smrtonosen, natančen in presenetljiv" SiOL.net Izraelski kabinet za nacionalno varnost se bo drevi sestal na temo odziva na iranske raketne napade v začetku tega meseca, sta ob sklicevanju na navedbe neimenovanega izraelskega uradnika poročala CNN in Washington Post. Obrambni minister Joav Galant je v sredo napovedal, da bo odziv Izraela "smrtonosen, natančen in presenetljiv".

