Šporar: Nič ne more opisati naše žalosti in bolečine ob izgubi brata 24ur.com V nogometnem svetu še naprej odmeva smrt komaj 31-letnega branilca grškega prvoligaša Panathinaikosa Georgea Baldocka, ki so ga v jutranjih urh našli mrtvega v bazenu hiše v južnih Atenah. Od soigralca so se že poslovili številni nekdanji soigralci, čustven zapis na Instagramu mu je namenil tudi slovenski reprezentant Andraž Šporar.

