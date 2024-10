Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo podprlo uvedbo kavcijskega sistema Maribor24.si Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo po dolgotrajnem usklajevanju in številnih razpravah s podporniki in nasprotniki morebitne uvedbe kavcijskega sistema za nepovratno embalažo pijač izražajo podporo uvedbi sistema.

Sorodno







































































Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Anže Logar

Boštjan Cesar

Janez Janša

Anže Kopitar