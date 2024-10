Mejdan, napeta športna drama o MMA spopadih SiOL.net V četrtek 10. oktobra se je začela v domačih kinematografih predvajati športna drama Mejdan: Med vodo in ognjem, katere idejni oče je bil priljubljeni kantavtor Đorđe Balašević, njeno zasnovo in produkcijo pa je nadaljeval njegov sin Aleksa Balašević s pomočjo svojih sester Jovane in Jelene Balašević.

