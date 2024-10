Svojci pogrešajo 68-letnika iz Požega SiOL.net Svojci pogrešajo 68-letnega Franca Hojnika iz Požega, ki so ga nazadnje videli v četrtek zjutraj v domačem kraju. Pogrešani je srednje postave, visok 175 centimetrov, delno plešast, okroglega obraza in ima špičast nos. Oblečen je bil v sivo-črno jopico in temnejše hlače, obut v črne gumijaste škornje. Na roki nosi več srebrnih zapestnic.

