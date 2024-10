Državna sekretarka na konferenci o enakem dostopu do pravnega varstva Vlada RS Državna sekretarka mag. Andreja Kokalj se je na povabilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) udeležila konference o enakem dostopu do pravnega varstva, ki je potekala v Ottawi.

