Prekletstvo Kennedyjevih in ženska, ki je preživela (skoraj) vse N1 V 97. letu starosti je v četrtek umrla Ethel Kennedy, dolgoletna borka za človekove pravice in vdova Roberta Kennedyja. Čeprav je bila širši javnosti veliko manj poznana kot njena svakinja Jackie Kennedy, je bila pravzaprav politična matriarhinja dinastije Kennedy, tudi po smrti njenega moža Bobbyja. Njena zgodba je bila zgodba aktivizma in vseživljenjskega žalovanja.

