V Kopru predstavili restavrirano Carpaccievo oltarno palo SiOL.net V koprski stolnici so danes predstavili restavrirano oltarno sliko Marije z Detetom na prestolu in s šestimi svetniki renesančnega beneškega slikarja Vittoreja Carpaccia, ki so jo zadnjih pet let restavrirali v Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Skupno so restavratorji za delo na sliki porabili več kot 18.000 ur dela.

