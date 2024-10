V Tolminu dali odpoved trije od štirih zdravnikov. Kaj to pomeni za bolnike? N1 V Tolminu so trije od štirih družinskih zdravnikov dali odpoved, kar pomeni, da lahko brez osebnega zdravnika že decembra ostane kar 4.300 od skupno 5.800 bolnikov. "Zagotavljali bomo nujno pomoč in skrbeli za kritično bolne. Kaj se bo zgodilo z ostalimi pacienti, ki ne bodo več opredeljeni, pa vam v tem trenutku še ne morem odgovoriti," je za N1 dejal direktor zdravstvenega doma, kjer se zdaj tr ...

