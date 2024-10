Namesto tlakovcev lahko izberete trajnostne pohodne plošče Finance Plastika Skaza jih izdeluje iz 100-odstotno recikliranih industrijskih odpadkov, primerne so za terase, dvorišča in igrišča, vrtove in parkirišča.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Kek

Asta Vrečko

Janez Janša

Boštjan Cesar