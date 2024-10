To so sporočili policisti glede sumljivega predmeta, promet na avtocesti sproščen Lokalec.si “Obveščamo vas, da so policisti in kriminalisti sumljiv predmet, ustrezno pregledali ter ugotovili, da ne predstavlja nevarnosti za življenje ali premoženje ljudi,” so sporočili iz PU Maribor. Trenutno na kraju poteka ogled ter zbiranje obvestil. Po končanih policijskih aktivnostih bo o tem obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo. Prav tako so dodali, da je promet na avtocesti A1 iz smeri Slivnice proti Rogozi sproščen.

