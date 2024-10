V javni obravnavi novela Uredbe o konzorcijih institucij znanja Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano seznanja, da je na portalu E-demokracija objavljen predlog spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju intervencije konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

