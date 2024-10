Vučić in Erdogan za mir in stabilnost na Balkanu – tudi z dobavo brezpilotnih letal RTV Slovenija Srbski in turški predsednik Aleksandar Vučić in Recep Tayyip Erdogan sta se po pogovorih v Beogradu zavzela za ohranitev miru in za stabilnost na Balkanu. Poudarila sta tudi dobre odnose med državama, zlasti na področju gospodarstva.

