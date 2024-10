Umrl je arhitekt in muzejski svetovalec Marijan Rafael Loboda RTV Slovenija Umrl je slovenski arhitekt in muzejski svetovalec Marijan Rafael Loboda. Ukvarjal se je z ohranjanjem zgodovinskih stavb, med drugim je načrtoval prenovo Predjamskega in Ptujskega gradu. Star je bil 86 let.

