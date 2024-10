Slovenija (spet) na Euru: Mlada reprezentanca v Avstriji do zgodovinskega podviga Ekipa Mlada reprezentanca Slovenije je v Avstriji odigrala odločilno tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Podmladek severnih sosedov je v 56. minuti prišel do vodstva, končni rezultat pa je v nadaljevanju postavil Nejc Gradišar in Sloveniji priigral zlata vredno, bržčas tudi zgodovinsko točko – četa Milenka Aćimovića bo kvalifikacije v najslabšem primeru zaključila na drugem mestu skupine H! Neposr ...

Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Matjaž Han

Asta Vrečko

Milenko Ačimovič