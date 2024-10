Na Ptujski prišlo do trčenja, policisti iščejo priče Lokalec.si 11. 10. 2024, okoli 13.15 ure, se je v križišču Ptujske ceste in Poljske ulice v neposredni bližini objekta Poljska ulica 2 v Mariboru, zgodila prometna nesreča I. kategorije. Do nesreče je prišlo med osebnim avtomobilom znamke Kia tip Rio, črne barve ter osebnim avtomobilom znamke Citroën tip C4 Spacetourer. Iz PU Maribor so sporočili: “Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivamo moreb ...

