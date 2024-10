Tatjana Fink: "Največja ljubezen, ki jo lahko damo, je, da dovolimo človeku oditi" RTV Slovenija Hiša Hospic pri nas obstaja od leta 2010 in bolnikom nudi popolno oskrbo na zadnji poti. "Poudarki so na življenju, ne na umiranju," pravi vodja Tatjana Fink. Kakšne stigme se držijo hospica, se ljudje bojijo smrti in kako je delati v takem okolju?

