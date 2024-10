“Zakaj je do tega prišlo?” – Robert Golob ostro nad Matjaža Hana od katerega zahteva poročilo in ukrepe zaradi odpuščanja na Goriškem topnews.si Minister za gospodarstvo Matjaž Han se bo v ponedeljek sestal z upravo podjetja Mahle, ki je napovedalo ukinitev več kot 600 delovnih mest, in sindikati, so po Golobovem pozivu Hanu k ukrepanju sporočili z ministrstva. Spomnili so, da so na sredinem sestanku s predstavniki gospodarstva in sindikatov že uskladili prednostne strukturne ukrepe. Od ministra Hana […]...

