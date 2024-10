V Nemčiji rekordni prihodki od davka na pse RTV Slovenija V Nemčiji so prilivi od davka, ki ga morajo plačevati lastniki psov, lani dosegli rekordno višino. Skupaj so znašali 421 milijonov evrov, kar je 1,6 odstotka več kot leto prej. V zadnjem času so se v Nemčiji zvišali tudi drugi stroški lastništva psov.

