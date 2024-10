V Italiji preiskujejo nezakonit dostop do več kot 3500 bančnih računov, tudi od premierke Meloni RTV Slovenija V Italiji preiskujejo nekdanjega bančnega uslužbenca, ki naj bi okoli dve leti nezakonito dostopal do več kot 3500 bančnih računov. Med njimi so tudi računi italijanske premierke Giorgie Meloni, nekaterih ministrov in drugih visokih uradnikov.

