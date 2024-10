Piše: Lucija Kavčič Zgodovinarka dr. Helena Jaklitsch je v pogovoru o zgodovini, zamejstvu, izseljenstvu in o slovenstvu nasploh dejala, da si polpretekla slovenska zgodovina zasluži več pozornosti, kot je je deležna, in da so se Slovenci sicer vedno izseljevali, a danes jih veliko ostaja v tujini, ker jim ni bila privzgojena tista ljubezen do domovine, zaradi katere bi se bilo samoumevno vrniti. ...