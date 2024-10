Agenciji Moody's in Fitch potrdili bonitetno oceno Slovenije RTV Slovenija Bonitetni agenciji Moody's in Fitch sta potrdili bonitetno oceno Slovenije. Moody's jo je potrdil pri A3 in obete iz stabilnih izboljšal v pozitivne, kar kaže, da je v prihodnje mogoče zvišanje ocene. Fitch Ratings je potrdil oceno A s stabilnimi obeti.

