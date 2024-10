Deseto obletnico oddaje Aktualova galama sta Dean Windisch in Anita Gošte, ki jo ustvarjata in vodita že vse od samega začetka, proslavila tako, kot se spodobi. Z odličnima gostoma v studiu! Jan Plestenjak je za oddajo prekinil skoraj enoletni medijski molk in prišel predpremierno predstavit pesem, ki je nastala v obdobju, ko ni nastopal. Očitno se je posvečal glasbi, saj je med »počitkom« ustvar ...