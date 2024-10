S koncem šolskega leta 2023/24 sta se od svojih dijakov poslovili profesorici Mojca Radešček (na fotografiji desno) in Minka Lekše (levo), ki sta na Ekonomski šoli Novo mesto obe skupaj preživeli kar 70 let. Kot so nam povedali na šoli, je bilo njuno delo vsa leta vzorno in izjemno prizadevno, saj sta se nenehno trudili, da bi dijakom predali čim več znanja in življenjskih modrosti. Minka je pouč ...