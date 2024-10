Poleg teritorialne varnosti je potrebna tudi prehranska samooskrba Radio Ognjišče Mladi prevzemniki kmetij so prihodnost slovenskega kmetijstva in oskrbe z doma pridelano zdravo ekološko hrano. To je na nedavnem festivalu slovenskih sirov na Brdu pri Kranju poudaril predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Pomembno je, da njihovim težavam prisluhnejo tudi ostali odločevalci, je še opozoril. Lotriča smo povabili k mikrofonu.



