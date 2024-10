Našli 25. žrtev poplav in plazov. Reševalne službe pod kritikami zaradi neučinkovitosti. RTV Slovenija V Jablanici so odkrili telo 25. žrtve katastrofalnih poplav v Bosni in Hercegovini. Federalne službe civilne zaščite se medtem soočajo s kritikami zaradi neučinkovitosti.

