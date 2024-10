Objavljen dnevnik, ki ga je v zaporu pisal Aleksej Navalni SiOL.net Ameriški časnik New Yorker in angleški The Times sta objavila odlomke iz skrivnega dnevnika ruskega opozicijskega politika in disidenta Alekseja Navalnega. Dve leti pred smrtjo v zaporu je zapisal: "Preostanek svojega življenja bom preživel v zaporu in tu bom tudi umrl."

