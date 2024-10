Rokometašice Mlinotesta Ajdovščine so na povratni tekmi drugega kroga evropskega pokala doma izgubile proti praški Slavii s 26:29 (9:16) in izpadle iz nadaljnjega tekmovanja. Enako usodo so doživele tudi rokometašice Litije, ki so na povratni tekmi drugega kroga evropskega pokala doma izgubile proti češkemu Kynžvartu s 23:30 (9:14).



