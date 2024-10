V Mariboru ponovno na delu nepridipravi, to so iz hiše odnesli tokrat Maribor24.si Na PU Maribor so ponovno obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Prav tako so bili obveščeni o najdbi topovske granate iz II. svetovne vojne.

