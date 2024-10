Slovenska nogometna reprezentanca bo v Almatyju v nedeljo ob 15. uri po slovenskem času igrala četrto tekmo lige narodov proti Kazahstanu. V slovenskem taboru je v ospredju razmišljanja lov na nove tri točke. Slovenija ima po treh tekmah v ligi B in skupini B3 štiri točke po remiju z Avstrijo, zmagi nad Kazahstanom in porazu na Norveškem. Prav Norvežani vodijo s sedmimi točkami, Avstrijci so pri š ...