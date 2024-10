(ŠKANDAL) So Ruparju želeli ukrasti stranko? Demokracija Piše: Nova24tv.si Predsednik upokojenske stranke Glas upokojencev Pavel Rupar je objavil zapis o izključitvi treh članov stranke, ker naj bi se zarotili proti njemu. Z izsiljevanjem so želeli tudi doseči, da bi jim predal stranko in društvo Inštitut 1. oktober. Predsednik Glasu upokojencev je včeraj na svojem Facebook profilu objavil vest, da so v stranki izključili tri člane: dosedanjega podpred ...

Sorodno