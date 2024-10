Na 6. dobrodelnem koncertu za otroke z redkimi boleznimi, ki ga je v soboto v ljubljanskem Cankarjevem domu pripravilo Društvo Viljem Julijan, so zbrali nekaj več kot 65.000 evrov. Začeli so tudi licitacijo dresa kolesarskega asa Tadeja Pogačarja z dirke po Franciji, ki bo trajala do konca meseca.



