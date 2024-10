Zaradi zapore avtoceste spet zastoji na štajerki in vzporedni cesti do Vranskega N1 Zaradi delovne zapore na štajerski avtocesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru nastajajo zastoji pred izvozom z avtoceste in na vzporedni regionalni cesti do Vranskega. Vozniki lahko avtocesto zapustijo že na Lukovici.

