Na regionalni cesti iz smeri Lenarta proti Tratam je včeraj popoldne v prometni nesreči umrl 21-letni motorist, kot smo poročali. Po prvih podatkih in izsledkih PU Maribor je ta v blagem desnem nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom in padel. Usodno pa je bilo to, da je nato zdrsel na drugo smerno vozišče, ko je nasproti pravilno pripeljal 56-letni voznik motornega kolesa, ki je trčil vanj ...