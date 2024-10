Glasbeni svet žaluje: umrl znan didžej Lokalec.si Umrl je škotski didžej in producent Jack Revill, ki je bil znan pod imenom Jackmaster. Zanj je bila usodna poškodba glave, ki jo je utrpel na Ibizi. “Jack je tragično umrl na Ibizi 12. oktobra zjutraj po zapletih, ki so nastali zaradi nenamerne poškodbe glave. Popolnoma smo zlomljeni. Globoko smo ganjeni zaradi izjemne podpore prijateljev, kolegov in oboževalcev, vendar prosimo za zasebnost, saj ...

